N-VA denkt (nog) niet aan opstappen uit regering: “Spelletje van de oppositie”

N-VA stapt nog niet uit de regering. Dat heeft kamerfractieleider Peter De Roover in het parlement verklaard. “Uit de regering stappen? Toch niet om een resolutie van het parlement die de regering niet bindt? Deze resolutie is een spelletje van de oppositie.”

VOLG LIVE.N-VA legt bal weer in andere kamp: “Wij stappen (voorlopig) niet uit de regering”

N-VA legt zo weer de bal in het kamp van premier Michel en de andere meerderheidspartijen. De partij wijst erop dat internationale verdragen en pacten volgens de grondwet een bevoegdheid van de regering zijn en het dus de regering is die hier over beslist. En dat moet met de vier partijen gebeuren, anders is er geen consensus en kan Michel dus niet naar Marrakech, vindt De Roover. “Wij werken voort in de regering en we gaan voortdoen met de dingen waarover er een akkoord is.”

N-VA wacht dus op wat Michel de komende dagen gaat doen. To Marrakech or not to Marrakech, that’s the question.

LEES OOK.Premier Michel voert druk op N-VA op: “Wie de stekker eruit trekt, is onverantwoordelijk”