Guardiola reageert op onderzoek naar Manchester City: “Als er iets mis is, zullen ze het ons wel zeggen”

Manchester City-trainer Pep Guardiola heeft gereageerd op het nieuws dat de Europese voetbalbond UEFA een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar de voetbalclub. Die zou het met de regels van de Financial Fair Play niet al te nauw genomen hebben.

“De UEFA weet wat het doet”, zei Guardiola op een persconferentie na de 1-2-zege op het veld van Watford. De trainer van Manchester City liet verstaan dat hij hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “Als ze iets vinden, zal de club een statement maken. Ik ben daar voorstander van, want dan weten we precies wanneer het (de geruchten, nvdr) afgelopen zal zijn.”

“Als er iets niet in de haak is, zal de UEFA daar wel achter komen. En als het niet zo is, dan zullen de mensen stoppen met erover te praten. Ik heb vertrouwen in mijn club. Als er iets mis is, zullen ze het ons wel vertellen.”

Geen Champions League?

Als Manchester City schuldig bevonden wordt, kunnen daar zware gevolgen aan verbonden zijn voor de regerende Engelse landskampioen. Zo is uitsluiting van deelname aan de Champions League volgend seizoen één van de opties die op tafel liggen.

Manchester City kwam in een slecht daglicht door de klokkenluiders van Football Leaks. Uit gelekte documenten bleek immers dat de Engelse landskampioen de regels van de Financial Fair Play omzeilde via sponsorcontracten. Beschuldigingen die ten zeerste ontkend worden door Manchester City, maar die de Europese voetbalbond UEFA kennelijk wel zeer serieus neemt.

