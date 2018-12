Totale paniek als vliegtuigje crasht op zorgcentrum

Er zijn twee doden gevallen bij een vliegtuigcrash in het Amerikaanse Florida zaterdag. Op beelden van de bewakingscamera is te zien hoe een vliegtuig plots vanuit het niets over de straat schuift en zich in een zorgcentrum voor autisten boort. Luttele seconden later rennen kinderen en leerkrachten voor hun leven. De piloot en zijn passagier overleefden de klap niet. In het zorgcentrum raakte als bij wonder niemand gewond.