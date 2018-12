Russische internetgigant Yandex scherpt concurrentie met Google aan en lanceert smartphone

Na de Russische consument wekenlang in spanning te hebben gehouden heeft de Russische internetgigant Yandex woensdag dan toch zijn eerste smartphone voorgesteld. Yandex zag zich de voorbije jaren genoodzaakt om fors te diversifiëren en zo zijn marktaandeel te verdedigen ten aanzien van concurrent Google. Zo liet het bedrijf zich onder andere in met diverse taxidiensten en de levering van maaltijden.

De eerste Yandex smartphone is in Rusland vanaf donderdag beschikbaar online en in een aantal elektronica- en telefoniewinkels. Het toestel kost 17.990 roebels, omgerekend zowat 238 euro, en draait op het besturingssysteem Android. De telefoon is ontworpen door Yandex maar wordt gefabriceerd in China.

Het ecosysteem van Yandex, dat onder andere bestaat uit betaaltoepassingen en andere applicaties voor muziek, kaarten en taxidiensten, wordt al vooraf op het toestel geïnstalleerd, tezamen met de spraakassistente Alice (Alisa in het Russisch), waarmee de toepassingen bediend kunnen worden.

Een eerste smartphone die door een Russisch technologiebedrijf op de Russische markt werd gebracht, de YotaPhone, zag in 2013 het levenslicht, maar kende slechts een matig succes.