Vrouw krijgt celstraf en boete voor verzonnen verkrachting

Kortrijk / Ledegem - De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft een vrouw uit Ledegem woensdag veroordeeld tot acht maanden celstraf met probatie-uitstel en een boete van 600 euro. Ze had twee mannen valselijk beschuldigd van verkrachting.

De 49-jarige vrouw had een klacht ingediend bij de politie tegen haar ex-man. Hij zou haar tot twee keer toe verkracht hebben. Ze gaf een gedetailleerd verslag van de feiten en leverde zelfs een medisch attest af om haar klacht te staven. Maar de agenten merkten een aantal tegenstrijdigheden op, en uiteindelijk gaf de vrouw toe dat ze alles had verzonnen.

“De beklaagde bleek echter zeer hardleers, want later volgde nog een tweede lasterlijke aangifte tegen een andere man. Opnieuw bezorgde ze de politie een medisch attest en zelfs foto’s”, aldus de procureur in haar requisitoir. Maar ook dat verhaal bleek niet te kloppen. De beklaagde zou kampen met een borderline persoonlijkheidsstoornis waarvoor ze in behandeling is. De rechter gaf haar een straf van acht maanden met probatie-uitstel. Een van de voorwaarden is dat ze zich verder laat behandelen voor haar psychiatrische problematiek.