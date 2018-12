Het (nog) onbekende toptalent: hij weende voor transfer, speelt “zoals De Bruyne” en denkt “zoals Neymar”

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Lucas Paqueta, de spelmaker van Flamengo en binnenkort AC Milan.

Begin deze week werden in Brazilië de individuele voetbalprijzen uitgedeeld. Dudu van Palmeiras werd speler van het jaar, Luiz Felipe Scolari (Palmeiras) werd beste trainer, Gabigol (Santos/Inter) kreeg de prijs voor topscorer, Wescley (Ceará) de prijs voor mooiste doelpunt en Rafael Traci die van beste scheidsrechter.

Lucas Paqueta won de prijs voor beste middenvelder en werd dan ook opgenomen in het team van het jaar. De 21-jarige Braziliaan kreeg de positie van nummer tien achter een aanvallend trio met Gabigol, Dudu en Everton (Gremio). Paqueta speelde op 1 december zijn laatste wedstrijd voor Flamengo, dat het seizoen op een tweede plaats afsloot met 72 punten uit 38 wedstrijden na kampioen Palmeiras. Paqueta onderscheidde zich met tien doelpunten en twee assists. En ook zeven gele kaarten. Na afloop van zijn laatste wedstrijd, in het Maracana, liet hij zijn tranen de vrije loop.

Lucas Paquetá crying on the pitch of the Maracanã as it’s his last game for Flamengo. Was quality watching him develop this year and it’s hard to not see him being a success in Europe. pic.twitter.com/AYkiayJ5i4 — Escojar (@Escojar) 1 december 2018

Vanaf 2019 speelt de Braziliaan voor AC Milan, dat 35 miljoen euro op tafel legt. “Ik zal het nummer 39 dragen”, zei Paqueta deze week aan de Braziliaanse pers. “Het is hetzelfde nummer waarmee ik debuteerde voor Flamengo (in 2017, red.). Het bracht me toen geluk en ik hoop dat het dat ook zal doen bij Milan. Ik heb voor hen gekozen door Leonardo (sportief directeur, red.). Hij belde me en overtuigde mij meteen. Ik heb begrepen dat Milan een serieus project heeft voor mijn carrière en dat dit essentieel is voor een jonge speler die naar Europa komt. Ik kan niet wachten om te starten.”

De Bruyne en Neymar

Wat Paqueta alvast zeker gaat bijbrengen, is veelzijdigheid. De Braziliaan speelde voorbije jaren zowat overal op het middenveld en zelfs een paar keer in de spits. Op het veld van topclub Corinthians scoorde hij bijvoorbeeld twee keer, waarvan één keer met het hoofd. In Brazilië werd hij al snel ‘de nieuwe Kaka’ genoemd, naar de legende van Milan die in 2007 de Gouden Bal won. Vanwege zijn positie, fysieke kwaliteiten en manier van spelen.

Maar met die vergelijking is Flamengo-trainer Dorival Junior het niet volledig eens. “Hij heeft alles om geschiedenis te schrijven”, aldus Dorival. “Hij is te vergelijken met Kevin De Bruyne en Luka Modric vanwege zijn dynamisch spel, talent om mee te doen in offensief en defensief opzicht, en de mogelijkheid om een impact te maken. Hij is zeer gebalanceerd als middenvelder.”

Die balans vertaalt zich in indrukwekkende statistieken. Paqueta is de enige speler in de Braziliaanse hoogste klasse die meer dan 30 kansen creëerde, meer dan 40 dribbels probeerde en bovendien meer dan 60 tackles maakte. Daarnaast won hij heel vaak zijn luchtduels.

Paqueta maakte begin september zijn eerste optredens voor het A-elftal van Brazilië. Hij speelde 19 minuten tegen de VS en 36 punten tegen El Salvador. Bondscoach Tite is fan.

“Lucas denkt op dezelfde manier over voetbal als Neymar en Philippe Coutinho”, aldus Tite. “Toen we tegen El Salvador speelde, maakte hij enkele acties met Neymar. Zonder dat ze ooit samen hebben gespeeld en mekaar praktisch nog nooit gezien hadden. En toch vonden ze elkaar met hun ogen dicht.” Ook Kaka zelf is onder de indruk. “Lucas heeft een grote toekomst voor zich”, aldus de Milan-legende.