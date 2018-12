N-VA blijft in de regering maar is daarmee de crisis van de baan? “Absoluut niet, het is pure chaos”

Een plotse bocht van N-VA: fractieleider Peter De Roover liet woensdag weten dat zijn partij in de regering blijft, zelfs als premier Michel naar Marrakech gaat om het migratiepact te tekenen. Is daarmee de val van de regering afgewend? Het antwoord van politicologen Dave Sinardet (VUB) en Carl Devos (UGent ) is duidelijk: nee. “De crisis is juist totaal. Er woedt een guerrillastrijd binnen de regering.”