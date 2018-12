Chinese internetreus Alibaba investeert 75 miljoen euro in eerste Europese hub in Luik

Bierset - Alibaba gaat op de Luikse luchthaven 75 miljoen euro investeren om er zijn eerste logistieke hub van Europa in onder te brengen. Dat heeft de Chinese internetreus woensdagochtend gezegd naar aanleiding van de officiële ondertekening van de intentieverklaring tussen Alibaba enerzijds en België en Wallonië anderzijds. Die ceremonie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Waalse en federale regeringen, onder wie ook premier Charles Michel.

Vorige week keurde de raad van bestuur van de Luikse luchthaven unaniem de komst van Alibaba goed. Die is goed voor 3.000 nieuwe banen, waarvan 900 directe. Luik zal, net zoals Hong Kong, Dubaï, Kuala Lumpur en Moskou, deel uitmaken van het wereldwijde netwerk van Cainiao, het logistieke dochterbedrijf van Alibaba dat op de site een distributiecentrum wil bouwen van 220.000 vierkante meter. De investering in de hub beloopt ongeveer 75 miljoen euro. De opstart van de eerste commerciële activiteiten is gepland voor begin 2021.

Premier Charles Michel, die ondanks de huidige politieke crisis toch zijn opwachting maakte, benadrukte het belang van de investering voor de Belgische en de Waalse economie. “Met het aantrekken van een dermate groot bedrijf geven we een sterk signaal, onder meer naar de andere grote economische actoren ter wereld toe. Ons land beschikt over sterke troeven en over het vermogen om zich verder te ontwikkelen”, aldus Michel.

De Chinese onderneming zelf verwees voor zijn beslissing om zich in Wallonië te vestigen naar de interessante geografische locatie van België en luik, in het hart van Europa.

