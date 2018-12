Ralph Hasenhüttl moet Southampton weer op juiste spoor krijgen

Ralph Hasenhüttl is de nieuwe coach van Southampton. Dat heeft het team uit de kelder van de Premier League woensdag laten weten. De 51-jarige Oostenrijker volgt Mark Hughes op, die maandag moest opstappen.

Hasenhüttl ondertekent een contract voor 2,5 seizoenen. Woensdagavond speelt Southampton uit tegen Tottenham, maar de Oostenrijker zal die partij nog niet leiden. Hij begint vanaf donderdag aan zijn nieuwe avontuur, zo verduidelijkt de club. Hasenhüttl zat zonder club nadat hij afgelopen zomer vertrok bij RB Leipzig, waar hij twee jaar trainer was. Daarvoor was hij lange tijd actief bij Ingolstadt, dat hij naar de Bundesliga loodste. Als speler verdedigde Hasenhüttl in de tweede helft van de jaren 1990 de kleuren van KV Mechelen en Lierse.

Hughes werd in maart aangesteld bij Southampton, nadat hij in januari was ontslagen bij Stoke City. De Welshman slaagde erin The Saints te behoeden voor degradatie, wat in de zomer beloond werd met een nieuw contract. Southampton kon in veertien duels amper 1 keer winnen, en staat met negen punten achttiende in de stand, samen met Burnley. Alleen Fulham (8 ptn) doet slechter. Hughes moest na de gemiste start vertrekken.