Professor in Frankrijk neergestoken voor universiteit door ex-leerling: slachtoffer overleden

Een professor van een Franse private universiteit is woensdag door een ex-leerling neergestoken. Het incident deed zich voor in Courbevoie. De dader is aangehouden.

Over de toestand van het slachtoffer is nog enige onduidelijkheid. Volgens BFM TV is het slachtoffer in levensgevaar, volgens andere Franse media is het slachtoffer overleden.

Het slachtoffer is een professor aan een private universiteit. De dader zou een ex-leerling zijn, over het motief is nog niets bekend.

Verdere info ontbreekt nog.