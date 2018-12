België draagt 8,2 miljoen euro extra bij aan NAVO-missie in Afghanistan

Brussel - België draagt 8,2 miljoen euro extra bij aan Resolute Support, de NAVO-opleidingsmissie in Afghanistan. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders woensdag bekendgemaakt tijdens de vergadering van de buitenlandministers van de NAVO-landen.

Resolute Support werd in 2015 opgezet en moet bijdragen aan de training en opleiding van de Afghaanse veiligheidstroepen en -diensten. Bovenop de nieuw toegezegde middelen, gaat er ook 2 miljoen euro naar UN Women, het agentschap van de Verenigde Naties dat zich inzet voor de bevordering van vrouwenrechten en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, kondigde Reynders aan.

Momenteel bevinden zich 82 Belgische militairen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel en in het noordelijke Mazar-i-Sharif, waar ze ingezet worden in een opleidings- en veiligheidsmissie. “België behoudt zijn aanwezigheid daar”, zei minister Reynders woensdag nog eens.

In november heeft Defensie aangekondigd dat het in 2019 zijn aanwezigheid in Afghanistan wil verderzetten.