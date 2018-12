Dertiger biedt zoontje ‘Simon’ aan voor seksuele diensten, maar die bestaat niet

Kortrijk / Izegem - Een man uit Izegem riskeert een celstraf van twaalf maanden met probatie-uitstel en een boete van 4.000 euro voor bezit en verspreiding van kinderporno. Op bekende pedofiele chatsites deed hij zich voor als een alleenstaande vader die zijn zoontje aanbood.

De politie kreeg een tip van een Nederlandse getuige die vertelde dat een Belg, die zich online voorstelde als ‘single dad’, zijn zoontje Simon te koop aanbood aan pedofiele chatters. Al gauw bleek dat het zoontje verzonnen was, maar bij een huiszoeking vonden speurders wel heel wat kinderporno.

De 31-jarige man gaf aan de politie toe dat hij zich aangetrokken voelt tot minderjarige jongens. Hij verzon Simon om gesprekken uit te lokken met andere pedofielen. “Mijn cliënt beseft dat de feiten verwerpelijk zijn, en gelukkig komt zijn donkere kant enkel tot uiting op het internet. Hij is ergens blij dat het is uitgekomen, want nu kan hij zich laten behandelen.”

De rechter toonde zich woensdag erg bezorgd, en meende dat de stap tussen de virtuele en de echte wereld erg klein is. “U speelt met vuur”, zo sprak hij de beklaagde toe.

Het Openbaar Ministerie vordert voor de feiten een gevangenisstraf van 12 maanden, volledig met probatie-uitstel. De man riskeert ook een boete van 4.000 euro waarvan de helft met uitstel. Vonnis op 2 januari.