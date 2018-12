Leugendetector vooral ingezet in onderzoeken naar zedenfeiten

Brussel - In 261 van de 403 gevallen waarbij het gerecht in 2017 een polygraaftest uitvoerde, gebeurde dit in het kader van een onderzoek naar zedenfeiten. Ook in de eerste helft van 2018 werd deze test, waarmee men de geloofwaardigheid van iemands uitspraken test, vooral ingezet bij zedenfeiten (in 129 van de 185 gevallen).

Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van Nele Lijnen (Open Vld).

In 2017 werd de polygraaftest ook vaak ingezet in het kader van onderzoeken naar het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen (41), moord (28) brandstichting (27) en diefstal met geweld (18).

In 2018 (cijfers tot 12 juni) werd de leugendetector ook gebruikt voor opzettelijke slagen en verwondingen (20), moord (14), diefstal met geweld (7) en brandstichting (5).

De test werd in 2014 415 keer gevraagd door het parket, in 2015 471, in 2016 450 keer, in 2017 427 keer en in 2018 (tot 12 juni) 197 keer.

Het gebruik van de polygraaf ligt vast in richtlijnen maar de inhoud ervan is niet bindend. Hij kan ingezet worden om de geloofwaardigheid van iemands verklaringen te toetsen maar de test kan niet verplicht worden.