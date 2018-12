Australiër opgepakt voor moord op zijn vrouw in 1982

Een Australiër uit de buurt van Sydney is meer dan 30 jaar na de verdwijning van zijn echtgenote opgepakt op verdenking van moord.

De vrouw verdween in 1982 spoorloos na een ruzie. Ze nam niets mee en haalde ook nooit nog geld van haar bankrekening. De politie onderzocht de verdwijning maar vond de vrouw niet terug en kon ook geen verdachten vinden. De man werd wel verschillende keren verhoord, maar had een waterdicht alibi.

Door de podcast “Teacher’s Pet”, met een publiek van miljoenen luisteraars, werd de cold case weer onder de aandacht gebracht. De politie kreeg nieuwe tips binnen voor de al 36 jaar oude en onopgehelderde zaak. Minstens twee nieuwe getuigenverklaringen leidden tot de arrestatie van de echtgenoot, zei de politiechef van New South Wales, Mick Fuller.

In september hadden experten van de politie in de vroegere woning van het gezin in Bayview, een voorstad van Sydney, opnieuw naar het lijk van de toen 33-jarige vrouw gezocht. Ze vonden echter geen aanwijzingen noch stoffelijke resten.

Verliefd op tienermeisje

De echtgenoot, een voormalige rugbyspeler en leraar, had destijds een affaire met een tienermeise dat twee dagen na de verdwijning van de vrouw bij de man kwam inwonen.

Hij gaf zijn vrouw zes weken lang niet als vermist op, zo blijkt nu. Ze was mogelijk met een religieuze sekte meegegaan, zei hij destijds. Hij heeft altijd ontkend wat te maken te hebben met haar verdwijning.

Gerechtelijk onderzoek wees er echter in 2001 en 2003 al op dat het slachtoffer door haar man was vermoord. Het Openbaar Ministerie kon echter geen aanklacht formuleren wegens onvoldoende bewijslast. De politie heropende de zaak in 2015.