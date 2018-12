Dit is het amendement waardoor premier Michel naar Marrakech kan

Mag premier Michel naar Marrakech om het VN-migratiepact te tekenen? In de Kamercommissie Buitenlandse Zaken zal daarover woensdag worden gestemd. Ondertussen is er al een wisselmeerderheid gevonden voor het pact, nadat er een amendement aan de tekst werd toegevoegd.

Meerderheidspartijen Open VLD, CD&V en MR dienden samen met oppositiepartijen Groen, Ecolo, CDH en SP.A een amendement in bovenop de tekst van het huidige migratiepact.

Dat amendement luidt: “De Kamer van Volksvertegenwoordigers steunt het Mondiaal Pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en steunt het overleg met verschillende Europese lidstaten om te komen tot een explanation of position die de steun aan Pact verduidelijkt.”

Deze explanation of position dient als herbevestiging dat het VN-pact niet tot enige jurisprudentie zal leiden. Daardoor zal het voor migranten onmogelijk zijn om het pact te gebruiken als extra juridische steun in rechtszaken rond asiel. Het is belangrijk om te melden dat het migratiepact in zijn huidige vorm al niet-bindend is. De explanation of position is een extra stok achter de deur.

(Lees verder onder het bestand)

Voorstel Van Resolutie Over Het Global Compact on Migration_na Overleg (003) by Nieuwsblad on Scribd

N-VA faliekant tegen

PS doet niet mee en heeft een apart voorstel ingediend omdat de Franstalige socialisten geen verklaring willen. Ook N-VA gaat een amendement indienen, waarin de partij vraagt dat de verdere besluitvorming volgens de grondwet gebeurt.

N-VA-fractieleider Peter De Roover herhaalde in de Kamer dat zijn partij tegen de resolutie gaat stemmen. Die is volgens hem nooit geagendeerd in de ministerraad, er is dus ook nooit een beslissing over genomen, benadrukt hij. “België zal met deze regering het pact niet goedkeuren. Niet in New York, niet in Marrakech. N-VA plooit niet wat betreft de fundamenten van de soevereiniteit, democratie en grenzen.”