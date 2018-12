Voetbalbond haalt internationaal topexpert binnen om arbitrage uit het slop te halen na schandaal

Brussel - De Belgische voetbalbond heeft David Elleray onder de arm genomen om de Belgische arbitrage onder de loep te nemen. De Engelsman is niet de eerste de beste: hij is voorzitter van de Engelse scheidsrechterscommissie, is lid van het UEFA Referee Committee en is ook technisch directeur van het IFAB, het hoogste arbitrage-orgaan van het internationale voetbal. De aanstelling van Elleray kadert in de plannen van de nieuwe CEO Peter Bossaert om het scheidsrechtersdepartement verder te professionaliseren.

Elleray zal een analyse maken van de Belgische arbitrage, met bijzondere aandacht voor de arbitrage op het hoogste niveau. Ook zal de 64-jarige Engelsman zich bezighouden met de technische competenties van de scheidsrechters, het gebruik van de VAR en de identificatie en ontwikkeling van talenten. Elleray zal daarnaast, het recente voetbalschandaal waar enkele toprefs bij betrokken waren indachtig, een masterplan ontwikkelen gericht op het herstel van het vertrouwen op de korte termijn en het verhogen van het niveau van de Belgische arbitrage op langere termijn.

“Ik ben erg blij dat David Elleray deze opdracht heeft aanvaard”, reageert Bossaert. “Hij is zonder meer een internationaal topexpert. We hebben in België een lange en trotse geschiedenis in het voortbrengen van topscheidsrechters, maar sinds enige tijd lopen we achter op de internationale normen. Daarbij maakten de recente gebeurtenissen het essentieel om actie te ondernemen. We hebben de ambitie om de kwaliteit van de Belgische arbitrage op korte termijn te verbeteren. Met zijn uitgebreide kennis ben ik ervan overtuigd dat David Elleray de juiste persoon is om ons te helpen een masterplan te ontwikkelen en een strategie met het oog op de toekomst. België moet opnieuw topscheidsrechters voortbrengen.”

Elleray begint meteen aan zijn opdracht en zal volgens de bond zijn rapport in het voorjaar van 2019 uitbrengen. De Engelsman was jarenlang ref in de Premier League en is lid van het UEFA Referee Committee. Hij is tevens Technisch Directeur van de IFAB, het hoogste arbitrage-orgaan van het internationale voetbal.

