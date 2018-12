Brussel gaat overlast door deelfietsen, die auto’s uit de stad moeten houden, aanpakken

Brussel - Op de stoep, in het park, in de metro, op de Grote Markt,... overal kom je ze tegen. Deelfietsen die je niet op een vaste fietsparkeerplaats moet achterlaten maar die je via een app kan terugvinden. Brussel wil nu paal en perk stellen aan de hinder die ze vaak veroorzaken en gaat uitbaters verplichten een vergunning te hebben zodat ze ook kunnen bestraft worden. In Antwerpen bestaat die vergunningplicht voor free floating deelfietsen en -scooters al langer.

Op een jaar tijd zijn free floating deelfietsen - die je niet op een vaste fietsparkeerplaats terug moet vastklikken maar kan laten staan waar je wil - bijzonder populair geworden. Het nadeel is dat je de fietsen en steps overal terug vindt: op de voetpaden, in de parken, voor de toegangen van de metro, op de Grote Markt… Daar wil de stad nu paal en perk aan stellen. Het Brusselse gewest eist dat de verhuurders van deelfietsen en -scooters vanaf 1 februari 2019 een vergunning hebben, weet Polinfo.be.

Ook allerlei andere modi zitten in het almaar toenemende aanbod deelvoertuigen, zoals bakfietsen, steps, hoverboards, segways, monowheels of elektrische scooters en zullen aan regels gebonden worden.

Om orde te scheppen in de chaos eist het gewest dat de dienstenverstrekkers van deelvoertuigen die een alternatief zijn voor de auto, vanaf 1 februari 2019 een vergunning hebben. De details moeten nog uitgewerkt worden door de regering, maar nu al staat vast dat zo’n vergunning ten hoogste 3 jaar geldig zal zijn en dan moet vernieuwd worden. De regering kan in de vergunning extra voorwaarden opleggen: een maximumaantal voertuigen, laadpalen, minimum- en maximumprijzen, reclameregels, een verzekering, ...

De geparkeerde voertuigen mogen de voetgangers niet hinderen en ze mogen ook niet meer geplaatst worden in zones waar reizigers op- of afstappen van tram of bus, of waar ze de metro nemen. De regering zal in overleg met de Brusselse gemeenten nog andere zones afbakenen waar het tijdelijk of permanent verboden zal zijn om deelfietsen en aanverwanten te plaatsen.

Brussel zal per voertuig een retributie vragen van maximum 25 euro ‘voor het gebruik van het openbaar domein’. Fietsdeelvoertuigen die niet aan de regels voldoen, kunnen verwijderd worden en het gewest mag daarvoor maximum 400 euro aanrekenen.

Wie na 1 februari nog deelvoertuigen aanbiedt zonder vergunning, riskeert een strafrechtelijke sanctie of een administratieve boete tot 12.500 euro, terwijl de voertuigen in beslag worden genomen.

Deelfiets? Strooifiets, ja!

Met die maatregel volgt Brussel voorbeelden van andere Europese steden die de overlast beu zijn. In Amsterdam hebben ze zelfs niet meer over deelfietsen. “Deelfiets? Strooifiets, ja”, klinkt het daar. Ook in Rotterdam worden verhuurder intussen strenger gecontroleerd.

In Antwerpen hanteert men al langer een vergunningplicht voor aanbieders van deelfietsen en andere voertuigen zoals elektrische steps. Zo wil men een wildgroei en ‘wildparkeren’ vermijden. “Dat helpt, al kom je ze soms op de gekste plaatsen tegen”, klinkt het bij de politie.

Ook Gent, dat in het voorjaar van 2019 750 tot 2.250 deelfietsen krijgt, wil goede afspraken maken om problemen zoals in andere steden te vermijden. “De fietsen moeten een geo-fencing systeem hebben. Daardoor kan de fiets geblokkeerd worden indien hij zich te ver van Gents grondgebied bevindt. Ze moeten ook goed onderhouden worden en defecte fietsen moeten binnen drie dagen hersteld zijn.”