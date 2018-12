Modric? Wereldkampioen Mbappé was het voorbije jaar het meest onder de indruk van een Rode Duivel

19 jaar is Kylian Mbappé nog maar, maar de supersonische aanvaller werd wel al wereldkampioen met Frankrijk en eindigde vierde in de verkiezing om de Gouden Bal. Toch heeft hij mooie woorden over voor onze landgenoot Eden Hazard. “Hij is de tegenstander van wie ik het meest onder de indruk ben geraakt”, aldus de spits van PSG over Hazard, die pas achtste eindigde in het klassement.

Mbappé werd ook de eerste winnaar van de ‘Kopa award’, de prijs voor de beste speler onder de 21 jaar. Organisator France Football had naar aanleiding daarvan een gesprek met het supertalent. En daarin sprak de jonge Parijzenaar zijn bewondering uit voor Eden Hazard.

“Hij is de tegenstander van wie ik het meest onder de indruk ben geraakt in het voorbije jaar”, aldus Mbappé. “Met de Belgische nationale ploeg in de halve finale van het WK was hij gewoonweg indrukwekkend, terwijl hij toch altijd sportief en volgens de regels blijft spelen. Als hij de bal moet afspelen omdat het spel dat vraagt, doet hij dat zonder zich daar ook maar druk om te maken. Het is een duivel.”

“Soms stond ik op amper vijf meter van hem en was ik verbluft door zijn snelheid van uitvoering, met de bal die de hele tijd aan zijn voet plakte. Hij heeft zijn hoofd voortdurend omhoog, er is geen ruimte die hij niet ziet.”