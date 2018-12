Brits dagblad plaatst Tessa Wullaert opnieuw in top 100 van beste vrouwelijke voetballers

Tessa Wullaert is opnieuw verkozen in de top 100 van beste vrouwelijke voetballers door het Britse dagblad The Guardian. De krant plaatste de 25-jarige aanvaller van Manchester City op plaats 94. Daarmee zakt ze wel enkele plekken vergeleken met de lijst van 2017: toen stond de Red Flame nog 82ste.

“Nadat ze problemen had om bij VfL Wolfsburg regelmatig aan speeltijd toe te komen, ging Wullaert in de tweede helft van 2018 een nieuwe uitdaging aan door naar Manchester City over te stappen”, schrijft The Guardian. “Ze vond helemaal haar draai tegen Birmingham en West Ham United: in het eerste duel scoorde ze één goal, tegen West Ham gaf ze twee assists. De Belgische blijft ook één van de drijfveren van haar nationale team, maar haar talent was niet genoeg om België naar een plaats op het WK te loodsen.”

Wullaert maakte in 2008 op 15-jarige leeftijd haar debuut in België bij Zulte Waregem. Daar bleef ze tot 2012. Nadien speelde ze één jaar bij Anderlecht, om vervolgens in Wallonië een nieuw avontuur te gaan bij Standard Luik, waar ze twee seizoenen zou spelen. In 2015 trok ze naar Duitsland om bij VfL Wolfsburg aan de slag te gaan. In juni kondigde ze aan Wolfsburg na drie jaar te verlaten: sindsdien is ze in Engeland aan de slag bij Manchester City.

De Red Flame won in België twee keer de beker, één keer met Anderlecht en één keer met Standard, en pakte met die laatste club ook de titel in de BeNe Liga in 2015. Datzelfde jaar was ze ook topscorer. In Duitsland won ze met Wolfsburg drie keer de beker en één keer de Bundesliga.