Onze man schuift mee aan tussen de asielzoekers bij het Klein Kasteeltje: “200 plaatsen, en toch is het hier een loterij”

De politieke crisis over het inmiddels beruchte VN-Migratiepact kan de 150 asielzoekers aan de toegangspoort van het Klein Kasteeltje in Brussel gestolen worden. Want handtekening in Marrakech of niet, hier mogen elke dag slechts vijftig mensen binnen om zich te registreren. Een gratis banaan en een koffie maken de koude en de onzekerheid achter de dranghekken er niet minder om. Onze reporter schoof een ochtend mee aan.