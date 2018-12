Trump roept OPEC op om productie niet te verlagen om olieprijzen laag te houden, tevergeefs...

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) woensdag opgeroepen om haar productie niet te verlagen en zodoende de olieprijzen de hoogte in te jagen. “Hopelijk laat OPEC oliestroom zoals ze is, en beperkt ze die niet. De wereld heeft geen hogere olieprijzen nodig”, twitterde de president.

De OPEC en haar bondgenoten beginnen donderdag in Wenen aan een vergadering over de productie. Er wordt verwacht dat het oliekartel samen met bondgenoten zoals Rusland zal besluiten tot een productieverlaging om zo de olieprijzen aan te jagen. Er zou nog worden gesteggeld over hoe groot de productieverlaging zal zijn.

Trump heeft de OPEC al vaker zwaar bekritiseerd omdat die de olieprijzen zou opdrijven. Hij beschuldigde het oliekartel in het verleden onder meer van “afzetterij”. Na de tweet van Trump gingen de olieprijzen verder omhoog. De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) noteerde 1,8 procent hoger op 54,20 dollar en Brentolie klom 1,6 procent tot 63,08 dollar per vat.