Onvindbare das dwarsboomt nieuwbouwproject

In de Nederlandse gemeente Soest is een das erin geslaagd de plannen van een bouwbedrijf te dwarsbomen. Het onschuldige dier woont op een stuk bouwgrond en zolang het niet gevangen wordt, kan het nieuwbouwproject niet van start gaan.

Tot voor kort woonden er twee dassen op Landgoed Oude Tempel. Eén van hen kon inmiddels gevangen worden, maar de tweede das laat zich niet zo gemakkelijk zien. Als de gemeente Soest er niet snel in slaagt het dier te vangen, dan gaat een streep door geplande woningbouw: na 1 januari mag het namelijk niet meer worden gevangen vanwege de kraamtijd.

Dat betekent uitstel voor nieuwbouwproject De Groene Hoogte. Op het terrein woonden tot voor kort twee dassen waarvan er inmiddels één is gevangen. Als de das wél wordt gevangen wordt hij door Stichting Das & Boom herenigd met zijn soortgenoot in een nieuwe burcht in de buurt van Rhenen.