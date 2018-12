Krijgt Mourinho vanavond de doodsteek? Coach van Manchester United staat voor match van de waarheid, Lukaku en Fellaini op de bank

Aan de andere kant van de Noordzee zijn alle ogen vanavond gericht op Old Trafford. Daar staat Manchester United-coach José Mourinho om 21 uur andermaal voor een levensbelangrijke partij. Bij een verlies zou volgens Britse media de kop van The Special One wel eens kunnen rollen. Mourinho rekent in eerste instantie niet op zijn Belgen om zijn hachje te redden: Lukaku en Fellaini starten op de bank.

Volg hier het scoreverloop van Manchester United-Arsenal LIVE!

Bij Manchester United wil men niks liever dan een terugkeer naar de gloriedagen van Sir Alex Ferguson, de Schot die de27 jaar lang naar glorie leidde. Sinds het vertrek vanin de zomer van 2013 gaat het echter een pak minder bij Man United. De Premier League werd al vijf jaar op rij niet meer gewonnen en dit jaar lijkt een mirakel nodig om Manchester United nog de titel te bezorgen: na 14 wedstrijden staat de club immers pas achtste, op 19 (!) punten van stadsrivaal en leider Manchester City. Dezouden niet verder weg kunnen zijn.

Mourinho bracht beterschap (maar toch was het niet goed genoeg)

De terugkeer van José Mourinho bracht aanvankelijk beterschap. In één seizoen onder David Moyes en twee onder de Nederlander Louis van Gaal werd slechts één keer de FA Cup gewonnen, met een vierde plaats als beste eindresultaat in de Premier League. Mourinho won in zijn eerste jaar echter meteen de Europa League (waarbij Man United verlengingen nodig had om Anderlecht uit te schakelen in de kwartfinales) en in eigen land pakten de Mancunians ook de League Cup. Vorig seizoen kwam daar geen zilverwerk bij, maar met een tweede plaats in de Premier League ging het ook zeker niet onaardig.

Mourinho omhelst Marouane Fellaini na zijn winnend doelpunt in de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys Bern. Foto: AFP

Voor een grootheid als Manchester United telt echter maar één ding: titels en prijzen pakken. Dit jaar lijkt dat opnieuw heel moeilijk te worden. De club overleefde wel de groepsfase van de Champions League en doet nog mee in de FA Cup. Maar een achtste plaats in de Premier League en een uitschakeling in de League Cup tegen tweedeklasser Derby County zijn geen spraakmakende resultaten. Bovendien zou Mourinho het regelmatig aan de stok hebben met zijn eigen spelerskern. Met op kop Paul Pogba, de flamboyante middenvelder waarvoor in de zomer van 2016 maar liefst 105 miljoen euro werd neergeteld.

Mourinho met Romelu Lukaku, die een zeer moeilijk seizoen doormaakt. Foto: REUTERS

Worstelen met spelerskeuze

Dat Mourinho worstelt met zijn spelerskeuze, is ook een gegeven. De Britse krant The Daily Mail vogelde uit dat The Special One dit seizoen nog nooit twee wedstrijden na elkaar met dezelfde basiself aan een wedstrijd begon. In 14 Premier League-wedstrijden voerde hij in totaal 39 spelerswissels door in zijn basiselftal. En gebruikte hij ook 4 verschillende formaties. Een echt duidelijke lijn valt er dus niet te trekken op de speelstijl van Manchester United dit seizoen. Is dat een wapen? Soms, misschien. Maar het zegt ook dat The Special One maar geen vast systeem lijkt te vinden dit seizoen.

U ziet het al: winst in het eigen Old Trafford tegen Arsenal zou vanavond bijzonder welkom zijn voor Mourinho en zijn spelers. Arsenal staat momenteel acht punten voor de Mancunians op de vierde plek en is dus een rechtstreekse concurrent voor Europees voetbal. Een verlies zou uit den boze zijn. Al is het nog maar de vraag of The Special One zelfs dan zijn C4 zou krijgen: de eigenaars van Man United sturen immers zelden al tijdens het seizoen een manager de laan uit. David Moyes mocht zijn trainersband tijdens het rampzalige seizoen 2013-2014 bijvoorbeeld houden tot april, enkele speeldagen voor het einde van de competitie.

Lukaku en Fellaini op de bank

Mourinho rekent in eerste instantie niet op zijn Belgen om zijn hachje te redden: Romelu Lukaku en Marouane Fellaini starten op de bank. Dat ook Paul Pogba niet mag starten is geen verrassing: de Fransman is al langer de boeman van Mourinho...