Man vrijgesproken: rechtbank oordeelt dat vrouw niet dronken genoeg was om verkracht te worden

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft woensdag een man vrijgesproken die beticht werd van verkrachting met behulp van verdoving in zijn appartement boven een café in Leuven. Een discussie over al dan niet voorafgaandelijke toestemming tot seks door het vrouwelijke slachtoffer, dat achter zwanger bleek, leidde tot de vrijspraak.

De vrouw had de beklaagde voor de rechter gedaagd omdat hij haar op 22 oktober 2016 om 3.30 uur verkracht zou hebben in zijn appartement. Dat bevond zich boven het café waar de twee elkaar die nacht hadden leren kennen. Ze stemde in met seks, maar bedacht zich en nam een taxi naar huis. De taxichauffeur verklaarde dat ze wankel op haar benen stond en bijna niet meer kon praten.

Op 6 december van dat jaar deed ze aangifte van verkrachting. Aanleiding was een positieve zwangerschapstest op 25 november. Omdat ze sinds 22 oktober geen betrekkingen meer gehad had, concludeerde ze dat ze die nacht zwanger was geraakt. Uit DNA-onderzoek bleek dat de beklaagde met een waarschijnlijkheid van 99,99998 procent de biologische vader was van de embryo die ze op 7 december liet verwijderen.

De vrouw stelde dat ze ongemerkt een slaap- of verdovingsmiddel toegediend had gekregen. De beklaagde ontkende dat en zei dat de penetratie plaatsvond met haar toestemming. Volgens de rechtbank was de vrouw niet zo stomdronken dat ze niet meer in staat was om toestemming te verlenen en ontbreekt elke wetenschappelijke vaststelling om de verdoving te staven.