Origi wordt beloond voor levensbelangrijk doelpunt en mag in de basis starten bij Liverpool

Divock Origi lijkt na een moeilijke periode eindelijk een kans te krijgen om uit het dal te kruipen. Onze landgenoot werd afgelopen weekend de grote held van Liverpool door in de 96ste minuut het enige doelpunt te scoren tegen grote stadsrivaal Everton. De voormalige Rode Duivel, nog steeds maar 23 jaar oud, wordt daar nu voor beloond: hij krijgt van trainer Jürgen Klopp een basisplaats in het duel tegen Burnley vanavond.

Origi had voor de match van vorige zondag tegen Everton nog maar 11 minuten gespeeld voor Liverpool, meer bepaald in het met 2-0 verloren Champions League-duel tegen Rode Ster Belgrado. De voormalige Rode Duivel, tijdens het WK 2014 even wereldberoemd doordat hij als 19-jarige de Rode Duivels naar de zege knalde in de groepsfasewedstrijd tegen Rusland, mocht zondag pas voor de tweede keer dit seizoen opdraven. Het bleek een gouden zet van coach Jürgen Klopp, want Origi stond op de juiste plaats om in minuut 96 te scoren. Het doelpunt leverde alvast schitterende beelden op: