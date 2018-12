Decathlon legt zonneparken aan, klanten kunnen vanaf 500 euro aandelen kopen

Roeselare - De sportwinkelketen Decathlon zal op zijn vestigingen in Turnhout, Maasmechelen en Roeselare een zonnepark aanleggen met de steun van GreenPulse. Opvallend: ook klanten en burgers zullen deel kunnen nemen aan het project en kunnen delen in de winst. In Roeselare was er woensdagavond een eerste infosessie in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Decathlon wil verder werken aan een milieubewust energiebeleid. Met de plannen die nu op tafel liggen, zal tegen midden 2019 de helft van de 34 Belgische vestigingen beschikken over installaties voor hernieuwbare energie. “Dat betekent dat we op elk geschikt dak waar we beschikkingsrecht hebben over ons winkelpand kiezen voor zonnepanelen”, aldus Joeri Moons, projectcoördinator van Decathlon. “Daarnaast streven we ernaar onze groene energie waar mogelijk bij lokale producenten aan te kopen om de lokale markt maximaal te steunen.”

Daarom trekt Decathlon GreenPulse uit Gent en de burgercoöperatieve Human Districts aan. Op die manier zullen ook klanten en burgers kunnen participeren. Roeselare bijt de spits af.

Vanaf 500 euro

Onafhankelijke energieproducent GreenPulse staat in voor de ontwikkeling, de financiering en het beheer van de Decathlonprojecten. Via Human Districts zal iedereen een aandeel kunnen kopen. “Een aandeel start vanaf 500 euro, het verwachte rendement ligt tussen de 3 procent en de 6 procent. Dat is een interessante investering, maar minstens even belangrijk is het dat de fiere Roeselarenaar op die manier zijn steentje bijdraagt aan een human district. Dat is een stad die groen en duurzaam is dankzij de inspanningen van zijn inwoners”, zegt Wouter Nuytten van Human Districts.

Minister Tommelein is dat soort initiatieven en burgercoöperaties al langer genegen. “Op die manier kunnen burgers zonder dak of mensen die niet in de mogelijkheid zijn om zonnepanelen te leggen ook hun bijdrage leveren. Het enige dat u als coöperant moet doen, is nagaan hoeveel spaarcenten u kan missen en daarmee één of een aantal aandelen kopen”, aldus de minister die spreekt van een win-winsituatie.