N-VA: “Als premier België gaat binden aan het pact in Marrakech, smijt hij ons buiten”

Brussel - Als premier Charles Michel donderdag in de Kamer zegt dat hij België in Marrakech gaat binden aan het VN-migratiepact, dan is er een probleem. Dat zei N-VA-fractieleider Peter De Roover woensdagavond in Terzake. “Wij zijn een regering, wij doen de dingen die we met vier partijen willen doen en lukt dat niet, dan doen we het niet. Als men dat nu toch doet, dan smijt men ons buiten.”

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken keurde woensdag een resolutie goed die het VN-migratiepact steunt. Dat gebeurde met een wisselmeerderheid van CD&V, Open Vld, MR, Ecolo-Groen, sp.a en cdH. Hoewel N-VA eerder hadden gezegd dat zo’n wisselmeerderheid de partij “uit de regering zou duwen”, gebeurde dat voorlopig niet. Ook dinsdag, toen de premier aankondigde dat hij tegen de wil van N-VA toch naar Marrakech gaat, viel de regering niet.

Volgens N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover heeft zijn partij geen bocht gemaakt. “Wat er in Marrakech gebeurt interesseert mij niet, wie daar naartoe gaat interesseert mij niet. In Marrakech zal de regering het pact niet goedkeuren, punt”, zei hij woensdagavond in Terzake. “In Marrakech zal de regering met ons erbij dat pact niet goedkeuren, en trouwens ook niet in New York. Het antwoord wat ons betreft is neen, was neen en zal morgen neen zijn, rechter kan een lijn niet zijn.”

Donderdag wordt het debat in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken van woensdagmiddag nog eens min of meer overgedaan, al is de premier er dan ook bij. De Roover waarschuwt: “Als de premier zegt: ik ga in Marrakech België niet binden, dan zijn wij tevreden. Maar als hij morgen zegt, ik ga België wel binden, dan denk ik dat de regering eens bijeen moet komen want dan is er een probleem”, klinkt het. “Binnen de regering doen we dingen die we met zijn vieren willen doen, lukt dat niet dan doen we het niet. Als men dat nu toch doet, dan smijt men ons buiten.”

Premier Charles Michel trekt maandag normaal gezien naar Marrakech, waar het VN-pact wordt aangenomen. De formele stemming is pas voor 19 december, in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.