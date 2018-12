George Bush junior kan tranen niet bedwingen tijdens grafrede: “De beste vader die een zoon kan wensen”

George W. Bush, de 43ste president van de Verenigde Staten en zoon van de overleden George H.W. Bush, ontroerde tijdens een emotionele speech op de begrafenis van zijn vader. Bush junior kon zijn tranen amper bedwingen toen hij in een volgepakte kathedraal met mooie woorden afscheid nam van zijn vader. “Een groots president, een diplomaat met ongeëvenaarde vaardigheden”, klonk het in de grafrede, waarin af en toe ook plaats was voor een glimlach. Vooral toen zijn zoon zich herinnerde dat Bush senior “geen Fred Astaire was op dansvloer”.