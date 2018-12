Passagier met blindengeleidehond mag vliegtuig niet op

Een Spaanse vrouw heeft een klacht ingediend tegen KLM nadat ze geweigerd werd op het vliegtuig. De reden? De Nederlandse luchtvaartmaatschappij was niet op tijd verwittigd over de aanwezigheid van haar geleidehond Finger.

De discussie tussen de Spaanse en de luchtvaartmaatschappij vond plaats op het vliegveld van Bilbao in het Baskenland. Toen de vrouw aan boord wilde gaan met haar hond Finger, werd ze geweigerd door het personeel van KLM. Opvallend, want volgens de internationale wetten mogen geleidehonden altijd mee in de cabine van het vliegtuig.

Volgens de krant El Diario Vasco had de vrouwelijke passagier niet op tijd te laten weten dat Finger met haar mee zou vliegen. Pas vlak voor het vertrek van het vliegtuig werd dat duidelijk. Omdat de Nederlandse vliegtuigmaatschappij niet op de hoogte was, kon het ook niet op de tijd de juiste papieren en ruimte voorzien. De vrouw miste door het voorval haar vlucht en kon pas tien uur later richting Amsterdam vertrekken. Intussen reageerde KLM dat ze het incident betreuren.

Nog volgens de Baskische krant zou de vlucht geboekt zijn via een reisbureau in Bilbao dat niet had vermeld dat de vrouw vergezeld zou worden door haar trouwe viervoeter. De vraag is dus of de schuld wel effectief bij KLM ligt, de maatschappij volgde immers de regels die het al langer vooropstelde. Maar volgens de Baskische wetten is het reisbureau dan weer niet verplicht de aanwezigheid van de hond te melden. Er loopt nu een onderzoek.