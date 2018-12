COLUMN. “Als het in een stadsbus niet kan dan kan het ook niet in de politiek”

Nu er in Engeland wordt geruzied over de Brexit zie je steeds meer beelden uit Het Lagerhuis. Daar wordt steeds hetzelfde op gereageerd: wat ontzettend jammer dat het er bij ons zo netjes aan toe gaat. Hier in Nederland nam er ooit eens iemand een stekkerblok mee in de Tweede Kamer om het gezegde ‘er de stekker uittrekken’ visueel te ondersteunen. We hebben het er nu nog over.