Hoe erg is het gesteld met geweld op school? Onze man ging een dag undercover in het BSO en zocht het uit

De autoriteit in het klaslokaal brokkelt af. Een goede zaak, zegt de één. Een ramp, zegt de ander. De realiteit? Vooral voor leerkrachten in het beroepsonderwijs is het pompen of verzuipen. De helft van onze BSO-leerkrachten noemt zijn of haar leerlingen brutaal, en één op vijf verliest geregeld de controle over de klas. Wij deden ons voor als leraar in opleiding en observeerden de lessen in een beroepsschool in de grote stad. “Ze hebben al onze stokken achter de deur afgenomen om die gasten tot de orde te roepen.”