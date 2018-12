Manchester United speelt gelijk ondanks twee kolossale blunders, Origi bedankt voor vertrouwen met assist bij Liverpool

Manchester United heeft opnieuw niet kunnen winnen in de Premier League. The Red Devils, met invallers Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, speelden in eigen huis 2-2 gelijk tegen Arsenal. Bij beide tegendoelpunten ging de defensie van Man United stevig in de fout. Intussen blijft Liverpool in het zog van leider Manchester City. The Reds gingen winnen bij voorlaatste Burnley, al ging dat niet zonder moeite: het werd 1-3 op Turf Moor. Divock Origi gaf de assist voor het eerste doelpunt van Liverpool. Nog in de Premier League ging Chelsea verrassend onderuit bij Wolverhampton Wanderers.

David De Gea lost de bal en zorgt zo voor de 0-1 van Arsenal. Foto: AP

In de absolute topper van speeldag 15 namen Manchester United en Arsenal het tegen elkaar op. Een belangrijke partij voor coach José Mourinho, die al enige tijd zwaar onder druk staat . Dan kan je blunders missen als kiespijn, maar het overkwam Manchester United al in de eerste helft. Keeper David De Gea loste een op het eerste zicht ongevaarlijke kopbal van Mustafi en moest lijdzaam toezien hoe het leer zijn doel binnen dwarrelde. Ook Ander Herrera, die achter de doellijn stond, kon geen redding meer brengen. Anthony Martial wiste de achterstand enkele minuten later echter snel weer uit: 1-1.

In de tweede helft werden ook Rode Duivels Romelu Lukaku (62’) en Marouane Fellaini (72’) in de strijd geworpen. Halverwege de tweede helft was het echter Arsenal dat weer scoorde, en dat wéér na een defensieve blunder van de thuisploeg. Rojo leverde de bal met een zeer slechte pass zomaar in bij Lacazette, die op doel afkon en met een simpel tikje de bal nog langs De Gea kreeg voor hij onderuit werd geschoffeld door diezelfde Rojo. Een bizar doelpunt dat al snel weer uitgewist was, want één minuut later had Lingard de bordjes alweer gelijk gehangen: 2-2. Marouane Fellaini lag meerdere keren op de loer voor de thuisploeg en de 2-3 van Mkhitaryan werd nog afgekeurd. De score veranderde niet meer: het bleef 2-2 op Old Trafford.

Divock Origi gaf de assist voor de gelijkmaker van James Milner. Foto: Photo News

Na de winst van Manchester City bij Watford van dinsdagavond had eerste achtervolger Liverpool geen keuze: er moest op bezoek bij Burnley, de voorlaatste van de Premier League, gewonnen worden. Groot was de verbazing bij The Reds toen bleek dat datzelfde Burnley zich niet zomaar zou laten opzijzetten. Integendeel: Burnley nam vroeg in de tweede helft zowaar de leiding na een goal van Cork. Na het uur werd Liverpool echter plots wakker. Divock Origi gaf de assist voor de gelijkmaker van Milner en enkele minuten later stond ook de 1-2 op het bord, met dank aan Firmino. Diep in de blessuretijd stelde Shaqiri de zege helemaal veilig: 1-3. Liverpool komt zo weer tot op twee punten van leider Manchester City nadert.

Waar Liverpool in het spoor van Manchester City blijft, is nummer drie Chelsea datzelfde spoor stilaan volledig kwijt. The Blues verslikten zich immers in Wolverhampton Wanderers, dertiende in de competitie. Ruben Loftus-Cheek had Chelsea nochtans na 18 minuten op voorsprong gebracht op aangeven van Eden Hazard, maar in de tweede helft kantelde de match helemaal. Op vier minuten werd de voorsprong van Chelsea omgezet in een achterstand: Wolves scoorde tweemaal, eerst via Raul Jiménez en Diogo Jota.

Dendoncker maakt Premier League-debuut

In het resterende halfuur kon Chelsea niks meer doen aan die achterstand, waardoor het nu al tien punten achterstand telt op leider Man City. Met een magere op 4 op 12 ziet het er niet goed uit voor Eden Hazard en co, die naar plek vier in de stand zakken en die nu delen met Arsenal. Voor een andere Belg viel er wél wat te vieren: Leander Dendoncker viel in de 81ste minuut in bij Wolves en verzamelde zo zijn eerste speelminuten in de Premier League.

Leander Dendoncker en Eden Hazard. Foto: REUTERS

Met een goal en een assist was Harry Kane weer van levensbelang voor Tottenham Hotspur. Foto: AFP

Nog in de Premier League deed Tottenham Hotspur een bijzonder goede zaak. Voorbleek Southampton, het nummer achttien van de Premier League, geen harde noot om te kraken. Harry Kane opende al vroeg de score, daar kwamen in de tweede helft nog treffers bij van Lucas en Son Heung-Min. In de extra tijd bracht Charlie Austin nog een kleine smet op de vlotte zege met een tegentreffer voor Southampton: de eindstand was 3-1. Toby Alderweireld speelde de volledige partij bij Tottenham, terwijl de geschorste Jan Vertonghen en de geblesseerde Mousa Dembélé er niet bij waren. Dankzij de zege wipt Tottenham over Chelsea naar de derde plek in de stand.