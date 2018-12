Macron wil accijnsverhoging uitstellen tot 2020

De Franse president Emmanuel Macron wil de accijnsverhogingen op brandstof die vanaf januari 2019 zouden worden ingevoerd, tot 2020 uitstellen. Dat bevestigen bronnen binnen het Elysée woensdag na berichten in de Franse media. Later op woensdagavond bevestigde minister van Ecologie François de Rugy op BFM TV dat de accijnsverhogingen “voor 2019 worden geannuleerd”.

Eerder had premier Edouard Philippe in het parlement nog het standpunt van de regering verdedigd en gezegd dat enkel een opschorting van de maatregel van zes maanden zou worden overwogen. De maatregel is de aanleiding voor de protestgolf van de “gilets jaunes” (gele hesjes).