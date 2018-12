PSG laat verrassend punten liggen in Ligue 1, Denayer gaat met Lyon thuis onderuit tegen Rennes

In de Ligue 1 heeft Paris Saint-Germain verrassend punten laten liggen in de Ligue 1. Dat gebeurde op het veld van nummer negen Strasbourg, waar de club van Thomas Meunier speelde “slechts” 1-1 gelijkspeelde. Nog in de Ligue 1 leed het Lyon van Jason Denayer zijn tweede thuisnederlaag van het seizoen. Rennes bleek met 0-2 te sterk voor Jason Denayer en ploegmaats.

Voor PSG zg het er een tijdje benard uit in het Stade de la Meinau in Strasbourg. Kenny Lala had immers vlak voor de pauze vanaf de stip de 1-0 op het bord geknald. Paris Saint-Germain-coach Thomas Tuchel greep in bij de rust en bracht Kylian Mbappé op het veld. Toch duurde het lang voor PSG de opening vond. Ironisch genoeg kwam die er na een overtreding van doelpuntenmaker Lala: ook PSG kreeg een penalty, die feilloos door Cavani werd omgezet. 1-1 zou de eindstand blijken. Thomas Meunier begon in de basis en werd na 81 minuten gewisseld. PSG ziet zo de voorsprong op eerste achtervolger Lille slinken van 16 naar 14 punten.

Denayer in de fout

Olympique Lyon had intussen de tweede plek voor het grijpen tegen Stade Rennes, maar faalde. Hatem Ben Arfa opende na 41 minuten de score voor de bezoekers, en amper twee minuten later en dus nog voor de pauze maakte Theoson Siebatcheu er 0-2 van. Denayer liet Siebatcheu onderdoor komen en had zo zijn aandeel in het tegendoelpunt. 0-2 bleef de eindstand, waardoor Lyon vierde blijft.

Foto: Photo News

Anthony Limbombe maakte voor Nantes zestien minuten voor affluiten zijn opwachting. Tegen nummer vijf Marseille stond het toen al 3-2 voor Nantes, en dat bleef zo. Sanson (28.) had de score geopend voor de bezoekers, Sala (30.) maakte gelijk. Thauvin (36.) bracht Marseille opnieuw op voorsprong, Toure (45+1.) maakte nog voor de rust gelijk. Boschilia (64.) maakte in de tweede helft de winnende treffer. Baptiste Guillaume kwam niet van de bank bij Nîmes, dat met 1-2 won bij Caen.

Drie Belgen bij Reims-Toulouse

In Reims tegen Toulouse stonden er drie Belgen aan de aftrap. Björn Engels en Thomas Foket bij de thuisploeg, Aaron Leya Iseka bij Toulouse. Issiaga Sylla (45.) maakte op slag van rust het enige doelpunt. Laurent Ciman mocht zeventien minuten voor tijd invallen voor Dijon, dat met 2-1 won tegen Guingamp. Jeannot (14.) kwam vroeg met de openingstreffer, de gelijkmaker was van Coco (79.). Haddadi (86.) besliste de wedstrijd in het slot.