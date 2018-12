Leander Dendoncker maakt langverwacht Premier League-debuut en mag meteen vieren tegen Chelsea

Hij heeft er een hele tijd op moeten wachten, maar woensdagavond was het eindelijk zover: Leander Dendoncker mocht voor Wolverhampton Wanderers zijn debuut maken in de Premier League. De Rode Duivel, die momenteel door Wolves met een verplichte aankoopoptie gehuurd wordt van Anderlecht, viel in de 81ste minuut in voor spits Raul Jiménez. Dendoncker kon zo meteen delen in de feestvreugde, want er werd enigszins verrassend met 2-1 van Chelsea gewonnen.

Dendoncker verdedigt al het volledige seizoen de kleuren van Wolverhampton Wanderers, maar veel speelminuten kon het jeugdproduct van Anderlecht nog niet veroveren. Hij mocht in de League Cup wel al aantreden voor Wolves: op 28 augustus speelde hij mee in de met 0-2 gewonnen partij tegen Sheffield Wednesday, op 25 september speelde hij ook mee in de derde ronde tegen Leicester City. Die wedstrijd ging na strafschoppen verloren. Dendoncker stond in beide wedstrijden de hele tijd op het veld. In de Premier League was hij tot woensdagavond nog niet verder gekomen dan vier selecties, waarbij hij nog niet van de bank was gekomen.