Het VAR-busje verdwijnt eind 2020

De aanstelling van een extern ­adviseur voor de scheidsrechters was een belangrijk punt in het elfpuntenplan dat Peter Bossaert, CEO van de KBVB, in oktober voorstelde om de werking van de voetbalbond te hervormen. Met de komst van de Brit David Elleray is dat nu al gerealiseerd. Ook voorgelegd toen: de centralisatie van de videoref.