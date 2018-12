Mpoku speelt voor Congo, maar zijn broer Sambi-Lokonga verkiest België

Naar Congolese traditie draagt Albert Sambi-Lokonga de familienaam van zijn moeder. Toch is hij de broer van Standard-speler Paul-José Mpoku (26), genoemd naar hun vader. De broers hebben de Belgisch-Congolese nationaliteit, maar Paul-José is international bij Congo. Kiest Albert straks ook voor dat land?

“Ik kreeg nog geen enkele vraag vanuit Congo. Weldra ga ik het land van mijn roots wel voor de allereerste keer bezoeken. De definitieve keuze zal altijd bij mij liggen, maar mijn moeder heeft alleszins het liefst dat ik voor de Rode Duivels kies.”

Dan moet België hem wel oproepen. De enige selectie die Sambi-Lokonga ooit versierde, was vorig seizoen voor de Belgische U19. “Dat doet soms wel pijn. Ik vraag me dan af waarom anderen wel zijn geselecteerd en ik niet, maar ik probeer te focussen op Anderlecht. Volgende zomer hoop ik er alleszins bij te zijn als de Belgische U21 het EK voor beloften speelt. Ik wil mijn land vertegenwoordigen en pas later zien we wel of Congo ook een optie wordt.”

