Miljoenen pakjes ‘vingertouw’ verkocht: hoe ouderwets kinderspeelgoed plots weer hip werd

Het is eigenlijk hopeloos ouderwets speelgoed, maar toch is vingertouw aan een onstuitbare veroveringstocht bezig op de Vlaamse speelplaatsen. Een gewiekste Nederlander zag een 35 jaar oud reclamespotje op een VHS-cassette en bracht de touwtjes onder de naam “Ztringz” weer op de markt. “Nu hebben we er al 100.000 verkocht in België en 3 miljoen wereldwijd”, zegt Michael Brandt.

