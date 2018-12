Vermaelen speelt volledige partij bij Barcelona in Copa del Rey, Januzaj scoort voor Real Sociedad

Thomas Vermaelen heeft woensdagavond de volledige partij van FC Barcelona in de Copa del Rey volgemaakt. De Catalanen namen het op in hun terugwedstrijd tegen Leonesa, een club uit de Spaanse derde klasse, en wonnen met een B-elftal vlotjes met 4-1. Munir El Haddadi, Malcom en Denis Suarez (2x) zorgden voor de Barcelonese goals. Josep Sene zorgde met een tegentreffer toch nog voor een onvergetelijk moment voor Leonesa.

Nog in de Copa del Rey kwam Adnan Januzaj tot scoren voor Real Sociedad in de zestiende finales. Mikel Oyarzabal opende de score tegen Celta de Vigo, Januzaj verdubbelde die al snel. Het bleef 2-0, waarmee Sociedad na een eerder gelijkspel tegen Celta toch verder bekert.

Enkele andere topploegen kwamen woensdagavond in actie, maar ze wonnen allemaal én stootten ook door. Atlético Madrid won met 4-0 van vierdeklasser UA Sant Andreu, Sevilla kende net zoals in de heenmatch (0-0) verrassend veel moeite met Villanovense CF uit de derde klasse. Uiteindelijk won Sevilla slechts met 1-0. Villarreal hakte tot slot tweedeklasser UD Almeria in de pan: het werd maar liefst 8-0 in het Estadio de la Ceramica. Aan die zege zat een Belgische tint: Carlos Bacca, ex-speler van Club Brugge, scoorde tweemaal (waaronder één penalty). De Kameroense spits Karl Toko Ekambi stond maar liefst vier keer aan het kanon.