CLUBNIEUWS. Dynamo Kiev volgt eigenzinnige spits van Oostende, lappenmand in Beveren loopt leeg

KV OOSTENDE. Dynamo Kiev volgt Zivkovic

KV Oostende zou geen neen zeggen tegen een vertrek van spits Richairo Zivkovic (22) in de winter. De eigenzinnige Nederlandse spits lost de verwachtingen niet in en scoorde dit jaar nog maar drie keer.

KVO heeft geluk dat hij op 16 oktober wel twee keer scoorde in Kiev, toen Jong Oranje met 0-3 won van Oekraïne. Daardoor volgt topclub Dynamo Kiev hem nu, maar van een bod is nog geen sprake.

Oostende betaalde in het Coucke-tijdperk dik 1 miljoen euro aan Ajax voor de snelle aanvaller en hij kreeg toen ook een navenant loon. Zijn vertrek zou goed zijn om de loonlast te minderen.(jug)

ANTWERP. Mbokani traint apart, Bolingi valt uit

Daags nadat hij zich ziek had gemeld, trainde Mbokani individueel. Ook Haroun en Batubinsika hielden zich uit voorzorg afzijdig. Voor Yatabaré kwam de groepssessie nog te vroeg. Bolingi moest de training vroegtijdig verlaten door een lichte enkelblessure. Van Opare was net als dinsdag geen spoor. De Ghanees ontbrak wegens familiale redenen. Baby (quadriceps) en Seck (kuit) revalideren verder, net als Arslanagic (enkel) en Govea (knie).(dige)

KV KORTRIJK. Dijblessure voor Mboyo

Ilombe Mboyo miste de wedstrijd tegen Zulte Waregem omwille van een lichte dijblessure. KV Kortrijk wil geen enkel risico nemen met zijn aanvaller en liet hem daarom uit de kern voor de bekermatch tegen de streekgenoten. Het is nog een vraag- teken of hij de wedstrijd tegen ex-club Genk van aanstaande zaterdag haalt. Die wedstrijd vindt plaats om 18 uur in de Luminus Arena, Wesley Alen zal de match in goede banen leiden.(gco)

WAASLAND-BEVEREN. Lappenmand loopt leeg

Eindelijk nog eens goed nieuws vanop de Freethiel. Rechtsachter Oscar Threlkeld en spits Lamine Ndao hebben gisteren voor het eerst opnieuw getraind na hun blessures. Ook Rafidine Abdullah, die afgelopen zondag tegen Eupen het veld na veertig minuten moest verlaten met een blessure, sloot opnieuw aan op training. Nana Ampomah is weer fit en zit wellicht in de selectie voor de match tegen Club Brugge. (whb)

CERCLE BRUGGE. Beloften bijna zeker van Play-off 1

De spelers woonden in de namiddag het sinterklaasfeest van de jeugd bij. De beloften wonnen met 3-1 van Moeskroen. Van Damme, Tormin en Vitinho speelden mee. Guevin Tormin (foto) scoorde twee keer en was goed voor een assist. Als ze maandag tegen Charleroi één punt pakt, is de kans groot dat de ploeg van De Wulf Play-off 1 haalt.(kv)

ZULTE WAREGEM. Baudry Speler van de Maand

Marvin Baudry is verkozen tot Speler van de Maand november. De centrale verdediger is dit seizoen quasi altijd op niveau. Achterin is hij een van de sterkhouders. Baudry haalde het nipt voor Théo Bongonda. Nill De Pauw en Hamdi Harbaoui waren ook geselecteerd, maar zij vielen dus niet in de prijzen.(jcs)