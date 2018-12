Mist Fellaini zijn opvallende haardos? Tegenstander met lange krullen moet het ontgelden

Marouane Fellaini is sinds kort te bewonderen zonder de opvallende krullen die hij jarenlang had. De Rode Duivel heeft nu een veel kortere haardos. Matteo Guendouzi, speler van Arsenal en woensdagavond dus een tegenstander van Fellaini, heeft echter wél nog lange krullen. In de 86ste minuut zorgde dat voor een pijnlijk, maar ietwat grappig tafereel: Fellaini beging toen immers een fout… door aan de krullen van Guendouzi te trekken. De Rode Duivel kwam er zonder gele kaart vanaf.