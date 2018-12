Huawei-topvrouw gearresteerd in Canada omdat ze Iraanse sancties geschonden zou hebben

Canada heeft de CFO gearresteerd van de Chinese telecomgigant Huawei Technologies, op vraag van de Verenigde Staten. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze de handelssancties tegen Iran heeft overtreden. Dat bericht de Canadese krant Globe and Mail woensdag.

CFO Meng Wanzhou werd zaterdag gearresteerd in Vancouver. Ze riskeert uitlevering aan de VS, zegt woordvoerder Ian McLeod van de overheidsdienst justitie in een persbericht. “De VS zoekt haar met het oog op een uitlevering, een hoorzitting is vrijdag gepland. Aangezien er een publicatieverbod geldt, kunnen we geen verdere details geven op dit moment. Meng heeft om het verbod verzocht.”

De Globe and Mail citeert een anonieme bron “met kennis van de arrestatie”. Volgens die bron zou het Amerikaanse gerecht Meng ervan verdenken dat ze het handelsembargo van de VS tegen Iran probeerde te omzeilen. Meer details ontbreken. De zakenkrant Wall Street Journal schrijft dat het openbaar ministerie in New York onderzocht of Huawei de sancties tegen Iran schendt.

De regering-Trump beschouwt Huawei als een bedreiging voor de suprematie van de VS in de race om de toekomst van de mobiele communicatie, berichtte de Wall Street Journal in april. Zo zette de regering-Trump druk op Canada en andere bondgenoten om geen Huawei-technologie te gebruiken in hun nieuwe 5G-telecomnetwerken.

China: “Wandaad”

Inmiddels reageert een woordvoerder van de Chinese ambassade in Canada dat zijn land “hevig gekant is en protesteert” tegen de arrestatie van de topvrouw van Huawei. “Meng heeft geen Amerikaanse of Canadese wet geschonden”, zegt de woordvoerder in een persbericht. “China heeft protest aangetekend bij de VS en Canada, en gevraagd om onmiddellijk deze wandaad ongedaan te maken en Meng in vrijheid te stellen.”