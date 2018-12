Twee Amerikaanse legervliegtuigen botsen voor de Japanse kust: zes vermisten

Archiefbeeld: toestellen van de Amerikaanse marine tanken bij in de lucht. Foto: AP

Twee vliegtuigen van de Amerikaanse marine zijn op elkaar gebotst tijdens een bevoorradingsoperatie voor de Japanse kust. Dat zegt een verantwoordelijke van de VS woensdag.

In een persbericht zegt het Amerikaanse leger dat de vliegtuigen waren opgestegen op de luchtmachtbasis van Iwakuni, dicht bij Hiroshima, en dat een reddingsoperatie aan de gang is. Een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeluk, dat zich voordeed tijdens een “normale geplande training”, is eveneens opgestart, klinkt het.

De toestellen zouden rond 2 uur lokale tijd gebotst zijn toen ze in de lucht probeerden bij te tanken. Volgens het Japanse ministerie van Defensie crashten de twee vliegtuigen in zee, ruim 300 kilometer voor de kust.

Volgens Amerikaanse media zouden in het ene vliegtuig twee personen gezeten hebben, in het andere vijf. Eén van hen zou gered zijn en in een stabiele toestand verkeren, zes anderen zijn nog vermist.