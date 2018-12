Paul Magnette: “Cordon sanitaire rond N-VA net zoals rond Vlaams Belang”

“We moeten weigeren met N-VA samen te werken net zoals we dat doen met het Vlaams Belang”. Dat zegt PS-politicus Paul Magnette.

Magnette is voormalig minister-president van de Waalse regering en huidig burgemeester van Charleroi. Hij deed de uitspraak over N-VA donderdagochtend op RTBF naar aanleiding van de heisa rond het Migratiepact. “Er is geen verschil meer tussen Vlaams Belang en N-VA”, voegde hij eraan toe. Volgens Magnette heeft N-VA een aanval op de internationale bescherming van de mensenrechten ingezet. Met haar verzet tegen het VN-Migratiepact toont N-VA volgens Magnette eens te meer haar overwicht op de federale regering. “Er is geen sprake meer van een regering als de eerste minister wordt verhinderd om die regering te vertegenwoordigen.”

Eerder had Magnette al gezegd dat “het voor hem voor de hand ligt dat PS nooit een alliantie zal sluiten met de N-VA”.

Francken Foto: Olivier Matthys

“Nep-lijsttrekker”

Staatssecretaris voor N-VA Theo Francken heeft intussen op Twitter gereageerd op de uitspraak van Magnette: “Een cordon sanitaire rond de grootste partij van België, een partij waar ook steeds meer Walen hun sympathie voor uiten. Wat een kanjer van een democraat is deze nep-lijsttrekker”, tweette Francken.

Europese lijst

Het interview met Magnette op RTBF kwam er naar aanleiding van het nieuws dat Magnette bij de verkiezingen van volgend jaar de Europese PS-lijst zal trekken. Dat maakt de partij donderdag bekend.

“Paul is specialist in de Europese materie en kent de Europese uitdagingen als geen ander”, schrijft partijvoorzitter Elio Di Rupo in een mededeling. “Hij heeft ook het offensief tegen CETA (het vrijhandelsverdrag tussen Europa en Canada) gevoerd. Hij zal een uitstekende lijsttrekker zijn.” Het ledencongres moet zich in maart uitspreken over de lijsten.

Daarnaast wordt Magnette woordvoerder van de partij. “De actualiteit van de afgelopen dagen toont dat de verkiezingscampagne is gestart. Daarom stel ik ook voor dat Paul woordvoerder wordt tijdens de campagne”, aldus Di Rupo.

Oud-premier en Bergens kopstuk Elio Di Rupo, over wie eerder gezegd werd dat hij zou opkomen voor de Europese verkiezingen, maakte vorige week op televisie bekend dat hij de Kamerlijst in Henegouwen zou trekken. Dat was zeer tegen de zin van Magnette, die door verschillende PS-mandatarissen naar voren was geschoven om PS aan te voeren in die provincie. Magnette is in Wallonië erg populair in de peilingen.