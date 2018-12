Knotsgek: Liverpool-fan beloofde tatoeage te zetten als Origi zou scoren en houdt woord

We schreven eerder al hoe knotsgek het winnende doelpunt van Divock Origi in de stadsderby tussen Liverpool en Everton was, maar Liverpool-fan Bailey Shaw heeft het verhaal nog wat legendarischer gemaakt. Toen Origi enkele minuten voor het einde het veld inkwam, beloofde Shaw immers een tatoeage te laten zetten als de Rode Duivel nog zou scoren… en de man hield woord.