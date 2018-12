Zestien bouwvakkers gekeeld en doodgeschoten in Papoea in Indonesië

Het Indonesische leger heeft donderdag bekendgemaakt dat ze zestien levenloze lichamen hebben aangetroffen in de oostelijke provincie Papoea. Dat is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een aanval van separatisten op bouwvakkers die daar aan het werk waren, aldus de Indonesische autoriteiten.

De arbeiders behoorden tot het personeel van het Indonesische bouwbedrijf Istaka Karya, gespecialiseerd in de bouw van bruggen en wegen. Het is het zwaarste incident in deze streek in tientallen jaren.

De lijken zijn nog niet geïdentificeerd. Het leger geeft ook geen uitleg over de manier waarop de arbeiders zijn omgebracht. De lichamen zijn overgebracht naar de stad Timika. Volgens het getuigenis van een overlevende zouden zeker 19 mensen gedood zijn, sommigen met de kogel, anderen zouden gekeeld zijn. Het bedrijf heeft alvast vijftien andere bouwvakkers uit het gebied geëvacueerd.

In een boodschap op een Facebookpagina van het Nationale Bevrijdingsleger van West-Papoea maakt de groepering bekend dat ze 24 arbeiders hebben gedood op bevel van de regionale commandant Ekianus Kogoya. Deze opeising werd nog nergens bevestigd.

De Indonesische president Joko Widodo, die infrastructuur in deze streek laat bouwen om het gebied tot economische ontwikkeling te brengen, wil dat de werkzaamheden doorgaan, ondanks deze aanval. Toch zien sommige inwoners van Papoea Indonesië als een koloniale macht en zij willen niet weten van deze ‘opgelegde’ ontwikkelingen.

Papoea riep in 1961 de onafhankelijkheid uit, maar in 1963 greep Indonesië met geweld de macht en in 1969 werd Papoea officieel geannexeerd door de Indonesiërs. De streek is rijk aan grondstoffen. Vele Papoea’s eisen nu opnieuw onafhankelijkheid, net zoals dat andere Papoea, Papoea-Nieuw-Guinea. Dat werd in 1975 onafhankelijk van Australië.

Een overlever van de aanval Foto: EPA-EFE