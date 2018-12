Bijna zat Witsel bij Bayern München: “Ancelotti informeerde naar transfer”

Rode Duivel Axel Witsel draait voorlopig met zijn club Borussia Dortmund de hiërarchie in de Duitse Bundesliga om. Met Witsel in de ploeg staat Dortmund op één en moet recordkampioen Bayern achtervolgen. Al was het bijna anders geweest, gaf de Belgische middenvelder toe in een interview met Sport Bild.

Bijna had de Belg immers bij de grootmacht uit Beieren gezeten. “Toen ik een half jaar bij Tianjin Quanjian in China speelde (in 2017, nvdr), heeft (toenmalig Bayern-trainer) Carlo Ancelotti zich gemeld bij mijn trainer Fabio Cannavaro om over een transfer te praten”, aldus Witsel. “Fabio heeft hem echter snel duidelijk gemaakt dat hij me niet wilde laten gaan. Daarmee was het hoofdstuk afgesloten.”

Eén jaar later raakte Witsel wel weg uit China, maar toen zat Ancelotti al niet meer bij Bayern en koos de Luikenaar voor Dortmund. “Ik vond dat het de juiste keuze was. Ik wist vanaf het begin dat ik de kwaliteiten had om me hier te laten gelden en te helpen. Toch was Dortmund een uitdaging die ik absoluut wilde accepteren voor mij.”

Bayern München werd van 2013 tot 2018 kampioen in de Duitse hoogste klasse, de Bundesliga. In het huidige seizoen tellen de roodhemden echter al negen punten achterstand op Witsel en co.

