Peter De Roover (N-VA): “Ga ervan uit dat premier straks duidelijk zal zijn”

Brussel - “Ik ga ervan uit dat de premier straks in de Kamer duidelijk zal zijn.” Dat zei N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover donderdag in De Ochtend op Radio 1.

Donderdagnamiddag wordt in de plenaire vergadering van de Kamer gestemd over de resoluties rond het VN-migratiepact die woensdag in commissie al werden goedgekeurd met een wisselmeerderheid. Er wordt uitgekeken naar wat premier Charles Michel (MR) in het parlement zal zeggen over het dossier.

“Ons punt is niet dat er niemand naar Marrakesh gaat, maar wel dat iemand daar expliciet zegt dat wij het verdrag niet goedkeuren”, zei Peter De Roover donderdagochtend. “Als de premier daarover onduidelijk is, dan vermoed ik dat dat morgen hoog op de agenda van de ministerraad zal staan.”

In De Ochtend sprak ook Justitieminister Koen Geens (CD&V) zich kort uit over de crisis. “Ik denk dat de premier deze namiddag van onze partij alle steun zal krijgen die hij verdient voor de strijd die we samen voeren. En dan zien we deze avond wel verder”, aldus Geens.

De minister bracht in herinnering dat CD&V zich twee keer in de minderheid liet stellen door een wisselmeerderheid, rond de abortuswet en rond euthanasie bij kinderen. “Wij kunnen dus af en toe leven met een meerderheid van andere partijen, als dat het belang van het land kan dienen en als een meningsverschil onoverbrugbaar is. Dat was voor ons toen geen reden om uit de regering te stappen.”