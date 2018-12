Ambassade van de VS in België zoekt technische skills

Aan de slag voor de Amerikaanse ambassade in Brussel? Als technieker of onderhoudsmedewerker vind je er een uitdagende werkomgeving en een stabiele, vaste job. Facilities Manager Keith Reling vertelt wat je er mag verwachten.

“Ons technisch team bestaat uit 48 fulltime medewerkers”, vertelt Keith Reling. “Het is onderverdeeld in het Building Maintenance Team en het Residence Team. Bij Building ga je aan de slag in de drie ambassadegebouwen in Brussel en de residentie van de ambassadeur. Bij Residence sta je mee in voor het onderhoud van 240 huizen en appartementen van het ambassadepersoneel.”

“We zijn actief op zoek naar collega’s, want we hebben dikwijls vacatures voor elektriciens of HVAC-techniekers. Binnenkort werven we een deputy maintenance supervisor aan, een teamleader dus. Veel klussen laten wij in de huizen en appartementen uitvoeren door aannemers, maar om hen te begeleiden hebben we ook onze eigen onderhoudsmedewerkers nodig.”

Communiceren

“In de huizen en appartementen zijn onze eigen elektriciens, HVAC en verwarmingstechnici aan de slag met de doordeweekse woningtechnieken. Heel verschillend met het werk in de ambassadegebouwen. Daar vind je grote waterkoelinstallaties, automatiseringssystemen, technisch onderhoudsmateriaal en generatoren met noodstroomvoeding (UPS). De technische skills die je daar nodig hebt, zijn van een hoger niveau.”

“In de ambassadegebouwen heb je ook goede kennis van het Engels nodig. Je moet de handleidingen kunnen lezen en begrijpen. De technici voor de residenties hebben enkel een basiskennis Engels nodig om het noodzakelijke te kunnen communiceren met de bewoners. Als ondersteunende helper is Engels niet echt nodig: je komt vooral in aanraking met aannemers.”

