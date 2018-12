Club Brugge opent speeldag op veld van Waasland-Beveren: krijgt 18-jarige zijn eerste basisplaats?

Brussel - Landskampioen Club Brugge trapt vrijdagavond de achttiende speeldag in de hoogste voetbalklasse op gang. Blauw-zwart trekt naar de Freethiel voor een duel met rode lantaarn Waasland-Beveren.

Club Brugge tankte de voorbije week vertrouwen met het gelijkspel in Dortmund en de vlotte 3-0 overwinning tegen Standard. Dennis (hamstring) en Mata (adductoren) verschenen nog niet op het trainingsveld en lijken out voor vrijdag. Daarom is de kans reëel dat Cyril Ngonge (18) vrijdag voor het eerst start bij Club Brugge. De belofte debuteerde afgelopen zondag goed tegen Standard en mag zich door de overvolle lappenmand mogelijk opmaken voor een eerste basisplaats.

Bij Waasland-Beveren kende de nieuwe coach Adnan Custovic, de opvolger van Yannick Ferrera, dan weer een debuut in mineur. Beide wedstrijden tegen degradatieconcurrenten Moeskroen (1-2) en Eupen (1-0) werden verloren. Met 11 punten bengelen de Leeuwen samen met Lokeren helemaal onderin.

Anderlecht moet zich herpakken na nul op zes

Mits winst nadert Club Brugge in het klassement tot op 1 punt van leider KRC Genk. De Limburgers ontvangen zaterdag in de vooravond (18u) Kortrijk. Later op de avond staan nog drie wedstrijden op het programma. Om 20 uur speelt Moeskroen gastheer voor Zulte Waregem en trekt Lokeren naar Oostende. De mooiste affiche wordt om 20u30 afgetrapt. STVV, dat na een 12 op 12 is opgeklommen naar de vijfde plaats, speelt dan thuis tegen Standard, de nummer 7.

Antwerp kreeg op de vorige speeldag een tik van Sint-Truiden (1-3) maar staat nog altijd knap derde. De Great Old trekt zondagnamiddag (14u30) naar Cercle Brugge. Anderlecht moet zich na een 0 op 6 (4-2 tegen STVV en 0-1 tegen Genk) herpakken en krijgt daarvoor de kans tegen Charleroi (18u). De Karolo’s wonnen evenwel hun drie laatste competitieduels, doen weer volop mee voor play-off 1, en trekken dus met vertrouwen naar het Vanden Stockstadion. De speeldag wordt zondagavond (20u) afgesloten met een duel in de Ghelamco Arena tussen AA Gent en Eupen.

Programma:

Vrijdag

Waasland-Beveren-Club Brugge 20u30

Zaterdag

KRC Genk-KV Kortrijk 18u

KV Oostende-Lokeren 20u

Moeskroen-Zulte Waregem 20u

STVV-Standard 20u30

Zondag

Cercle Brugge-Antwerp 14u30

Anderlecht-Charleroi 18u

AA Gent-Eupen 20u